Вашему вниманию видеообзор матча АПЛ.
getty images
09 ноября 2020, 10:23
В заключительном поединке тура английской Премьер-лиги Арсенал на своем поле крупно проиграл Астон Вилле (0:3).
Как результат, "канониры" занимают 11 строчку в турнирной таблице, а "вилланы" заняли шестое место.
Арсенал — Астон Вилла 0:3
Голы: Сака, 25 (в свои ворота), Уоткинс, 72, 75
Арсенал: Лено — Холдинг, Габриэль, Тирни — Бельерин, Партей (Себальос, 46), Эльнени, Сака — Виллиан (Пепе, 65), Ляказетт (Нкетиа, 65), Обамеянг
Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Нгойо, Мингс, Таргетт — Макгинн, Дуглас Луис — Трезеге (Эль-Гази, 88), Баркли, Грилиш — Уоткинс