Англия

Наставник "синих" поделился мнением об игре и результатах своей команды.

В минувшую субботу Челси на своем поле уверенно обыграл Шеффилд Юнайтед (4:1). Главный тренер лондонцев Фрэнк Лампард рассказал о своих впечатлениях от игры команды в этом поединке и сезоне в целом. Слова менеджера Челси приводит Goal.com.

"Мы должны проявлять себя, ведь разница между двумя лучшими командами, как мирового футбола, так и Премьер-лиги нынешнего поколения (Манчестер Сити и Ливерпулем) достаточно велика. Поэтому нам нужно четко понимать и осознавать, на каком уровне мы находимся".

"Эти выходные были хорошим моментом для нас. Приятно слышать от Криса Уайлдера (тренера Шеффилд Юнайтед), что сегодня мы сыграли хорошо, но вопрос в том, сможем ли мы выступать так регулярно. Меня не очень волнуют сравнения с Ливерпулем и Сити", — сказал Лампард.