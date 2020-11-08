Англия

Наставник лондонского Челси дал интервью журналистам на фоне успешной игры его команды против Шеффилд Юнайтед (4:1).

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги лондонский Челси встречался на Стэмфорд Бридж с абсолютным аутсайдером национального первенства на момент начала уик-энда. Подопечные Фрэнка Лампарда одержали уверенную победу со счетом 4:1, а на послематчевой пресс-конференции английский наставник исключительно в позитивном ключе оценивал их выступление.

Челси — Шеффилд Юнайтед 4:1 Видео голов и обзор матча

"В целом, это было наше лучшее выступление в сезоне, — сходу резюмировал Лампард, — Шеффилд Юнайтед — действительно сильная команда. У них очень хорошо получается набирать обороты по ходу матча, и они делали это на ранних стадиях нашей игры (гости забили первыми уже на 9-й минуте, усилиями Дэвида Макголдрика). Мы не справились с этим в полной мере, и, конечно же, быстрый пропущенный гол нас не устроил. Была важна реакция, и она была мгновенной".

"Мы находимся в хорошей форме, но уровень, который был установлен Сити и Ливерпулем за последние несколько лет, означает, что мы должны находится в ней каждую игру и каждую неделю. Мы должны восполнить потери очков. Я, конечно, не буду забегать вперед, но я действительно состоянием игроков в текущий момент сезона".

Новичок команды марокканец Хаким Зийех отдал две голевые передачи в игре против "клинков", что не могло остаться без внимания главного тренера: "Он первоклассный игрок. Когда вы работаете с кем-то, они еще больше впечатляют вас своей индивидуальностью и качеством, когда они выходят на поле. Он дал нам дополнительное преимущество. У Зийеха есть способность находить последний пас или подачу, отдавать голевые передачи и разбивать низкий блок соперников. Он излучает уверенность и у него также отличная рабочая этика, поэтому он полноценный игрок".

Кроме марокканского полузащитника, результативными действиями также удалось отметиться Тиаго Силве — бразильский центральный защитник на 77-й минуте завершил подачу Зийеха со штрафного на правом фланге: "Он был великолепен: его уровень производительности с момента трансфера, без особой предсезонной подготовки, его влияние на партнеров, его индивидуальные выступления, его подготовка между играми. Он хочет знать все детали, поэтому я много разговариваю с ним перед игрой. Поэтому он добивается своей цели. Тиаго имеет большое влияние", — сказал Лампард.

Впервые более чем за месяц в стартовом составе Челси нашлось место для хорватского полузащитника Матео Ковачича: "Нужна конкуренция. Мне нужны игроки, которые могут поднять уровень и внести что-то новое. Это сложно, потому что каждый игрок хочет играть все время. "Кова" вышел сегодня, и полузащита была великолепна, забегания, открытие пространства для других. Это нелегко, когда ты пропускаешь несколько матчей, но он играл очень хорошо".

В прошлом сезоне французский полузащитник Нголо Канте редко пробивался в основной состав Челси, но в новом футбольном году для него выделяется совершенно иная роль в команде: "Я сделал большие шаги, чтобы управлять его тренировками и играми, и следил за тем, чтобы мы старались поддерживать его в хорошей форме и готовности к играм, насколько это возможно. В последних двух играх он показал, что он — Нголо Канте. Его способности невероятны, он может играть на разных позициях в полузащите, у него есть энергия, способность отыграть мяч, но также есть и способность владеть мячом. Иногда это недооценивают".

"Люди говорят о том, что он — опорный полузащитник, и он должен играть более важную роль, но он может выполнять множество разных функций со значительным эффектом. Я рад, что он сейчас в хорошей форме", — сделал заключение относительно Канте Фрэнк Лампард.

Лондонский Челси вернется после международной паузы гостевой игрой против Ньюкасл Юнайтед (21 ноября).