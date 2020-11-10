Англия

Английский фулбек выбыл на месяц из-за повреждения подколенного сухожилия.

Левый защитник Манчестер Юнайтед в течение месяца не сможет помочь своей команде на футбольном поле из-за травмы, которую он получил в матче восьмого тура английской Премьер-лиги против Эвертона (3:1).

Как сообщает официальный сайт "красных дьяволов", 25-летний англичанин получил повреждение подколенного сухожилия и теперь пройдет процесс восстановления.

Отмечается, что Шоу рискует пропустить предстоящие поединки чемпионата Англии против Вест Бромвича, Саутгемптона и Вест Хэма, а также матчи группового этапа Лиги чемпионов с Истанбулом, ПСЖ и Лейпцигом.

Тем не менее, тренерскому штабу Манчестер Юнайтед для выбора на левый фланг обороны теперь доступен Алекс Теллес, который переболел коронавирусом после полученного положительного теста в конце октября.