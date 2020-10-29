Англия 29 октября 2020, 10:42 Теллес сдал положительный тест на коронавирус Манчестер Юнайтед подтвердил болезнь защитника Алекса Теллеса. Алекс Теллес, Getty Images 29 октября 2020, 10:42 После матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против РБ Лейпциг Оле-Гуннар Солскьяер подтвердил положительный тест Алекса Теллеса — сообщает Sky Sports. Новичок Манчестер Юнайтед не был включен в заявку на матч Лиги чемпионов и находится на самоизоляции. Ранее COVID-19 перенес лишь один игрок Манчестер Юнайтед — Поль Погба. Люди Алекс Теллес Команды Манчестер Юнайтед Источники Sky Sports Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте