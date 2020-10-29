Англия

Манчестер Юнайтед подтвердил болезнь защитника Алекса Теллеса.

После матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против РБ Лейпциг Оле-Гуннар Солскьяер подтвердил положительный тест Алекса Теллеса — сообщает Sky Sports.

Новичок Манчестер Юнайтед не был включен в заявку на матч Лиги чемпионов и находится на самоизоляции.

Ранее COVID-19 перенес лишь один игрок Манчестер Юнайтед — Поль Погба.