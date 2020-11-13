Англия

Микель Артета подыскивает усиление атакующему звену своей команды.

Как сообщает BBC, со ссылкой на Daily Mirror, лондонский Арсенал проявляет интерес к венгерскому полузащитнику австрийского Ред Булл Зальцбург Доминику Собослаи, который ранее принес своей национальной команде путевку чемпионат Европы-2020.

Источник сообщает, что испанский наставник "канониров" Микель Артета высоко оценивает атакующие способности футболиста, поэтому рассматривает кандидатуру венгра в качестве возможного приобретения в одно из ближайших трансферных окон.

Ранее, агент футболиста отмел предположения о том, что его клиент продолжит карьеру в немецком РБ Лейпциг "по проторенной дорожке".

За "взрослую" команду австрийского клуба Собослаи провел уже 74 матча, в которых оформил 55 результативных действий (22 гола + 33 голевые передачи), став лучшим игроком прошлого сезона австрийской Бундеслиги с 23 результативными действиями (9 + 14).

Ближайший матч с участием венгерского полузащитника пройдет 15 ноября, когда его сборная будет дома встречаться с Сербией, которая осталась в стороне от Евро-2020 по итогам серии пенальти с Шотландией.