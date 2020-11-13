Англия

Португальский клуб намерен серьезно пополнить свой бюджет за счет трансфера юного исполнителя.

Английский Манчестер Юнайтед ранее проявлял интерес к 18-летнему португальскому номинальному левому защитнику лиссабонского Спортинга Нуну Алешандре Таваришу Мендешу (более известен как Нуну Мендеш), однако, как стало известно BBC, нынешний клуб игрока решил неплохо заработать на возможном переходе своего юного футболиста.

По информации источника, величина новой суммой отступных за футболиста возросла до 70 млн евро (62 млн фунтов стерлингов) со стартового значения в 45 млн (40 млн фунтов стерлингов).

Нуно Мендеш только в июле текущего года пополнил состав своей команды, завершив цикл подготовки во всех уровнях академий и молодежных составов Спортинга. На его счету в новом сезоне 9 сыгранных поединков во всех соревнованиях (786 минут), в которых португальцу удалось отметиться одним забитым мячом. При этом, все матчи он проводил на позиции левого полузащитника.

Стоит отметить, что Манчестер Юнайтед, после прихода в клуб бразильца Алекса Теллеса, имеет неплохую комплектацию в зоне левого полузащитника, где способны сыграть Маркус Рашфорд, Антони Мартиаль, Дэниел Джеймс и все тот же Теллес. А вот с левыми защитниками у Оле-Гунара Солскьяера есть проблемы: в обойме на данный момент присутствуют только Люк Шоу и Брэндон Уильямс.