Англия

Игрок оценил возвращение Криштиану в Англию.

Нападающий английского Уотфорда Трой Дини прокомментировал возможное возвращение португальца Криштиану Роналду в АПЛ.

"Кто бы не приобрел Криштиану, он получит невероятного футболиста. Конечно, это не будет тот Роналду, который был в МЮ. Но его всегда будут сравнивать".

"Роналду по-прежнему приносить своему клубу голы. Но все будут ожидать от него по 30 за сезон, как было в Манчестер Юнайтед. Этого люди будут ждать. Не знаю, сможет ли он показать столь крутой результат в Англии вновь?", — сказал Дини в интервью talkSPORT.

Отметим, в СМИ уже была информация, что Криштиану Роналду может вернуться в Манчестер Юнайтед.