Англия

Португальский нападающий может вернуться на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед начал переговоры о возвращении Криштиану Роналду. Футболист пока что рассматривает такую возможность, сообщает журналист ESPN Кристиан Мартин.

Ювентус, в свою очередь, не против отпустить португальца. Если тот попросит уйти в Манчестер Юнайтед, то сделка состоится.

Нападающий за туринский клуб провел 94 поединка, в которых отметился 71-м забитым мячом, а также отдал 19 голевых передач в рамках всех турниров.

Напомним, что руководство Ювентуса планировало в будущем предложить ПСЖ обменять Неймара на Криштиану Роналду.