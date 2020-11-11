Португальский нападающий может вернуться на Олд Траффорд.
Манчестер Юнайтед начал переговоры о возвращении Криштиану Роналду. Футболист пока что рассматривает такую возможность, сообщает журналист ESPN Кристиан Мартин.
Ювентус, в свою очередь, не против отпустить португальца. Если тот попросит уйти в Манчестер Юнайтед, то сделка состоится.
Нападающий за туринский клуб провел 94 поединка, в которых отметился 71-м забитым мячом, а также отдал 19 голевых передач в рамках всех турниров.
Напомним, что руководство Ювентуса планировало в будущем предложить ПСЖ обменять Неймара на Криштиану Роналду.