Англия

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед рассказал о потенциале своей команды.

Во время паузы на матчи национальных сборных, полузащитник основного состава Португалии и английского Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш успел дать интервью клубному подкасту UTD, во время которого рассказал о положении дел внутри клуба и целях команды на текущий сезон. Выдержки из данной беседы опубликовал Sky Sports,

Футболист был приглашен "красными дьяволами" для выполнения непростой задачи — помочь команде прервать восьмилетнее ожидание титула чемпиона английской Премьер-лиги уже по завершению нынешнего сезона.

Фернандес пополнил состав Юнайтед в январе 2020 года, и уже успел, вместе с партнерами, принять участие в полуфиналах Кубка Англии и Лиги Европы УЕФА, а также занять итоговое третье место на внутренней арене.

При этом, самому Бруну "без разницы, считают ли другие команды себя сильнее, чем Манчестер Юнайтед", ведь игрок верит, что у "красных дьяволов" "есть менталитет победителей".

Последний раз "манкунианцы" приближались к поднятию какого-либо трофея над головой лишь в 2017-м году, когда под руководством Жозе Моуриньо им удалось пробиться в финал Лиги Европы УЕФА и Кубка Английской лиги.

"Люди могут говорить все, что думают, — мне все равно. Я приехал в Манчестер, чтобы выиграть трофеи. Этот клуб уже вошел в историю в прошлом, и сейчас я выступаю за один из крупнейших коллективов в мире. Все игроки, весь персонал — мы здесь для того, чтобы побеждать. И я думаю, что у нас именно такой менталитет", — гордо заявляет Фернандеш.

Источником вдохновения внутри Юнайтед португалец назвал Майка Каррика: "Я многому учусь у него, и он один из тех, кого я люблю слушать, потому что он был влиятельным игроком, он выиграл много трофеев для клуба, и мне нужно учиться у подобных людей. Может быть, он не из тех игроков, за которыми дети будут смотреть и говорить: "Я хочу быть как Майкл Каррик", но, когда у вас есть подобный человек в команде, вы знаете, что этот парень никогда не испортит пас. Вы знаете, что он сделает гениальный пас, в большинстве случаев он примет правильное решение, и вам нужны такие игроки".

"Я как-то разговаривал с Фредом и собирался сказать ему: "Эй, посмотри, как он играет, и сделай то же самое", но я подумал, что это несправедливо по отношению к партнеру, и поэтому не сказал этого", — в шутку (или нет) бросил Фернандес в завершении своего короткого интервью.

Участие Бруну Фернандеша можно ожидать в ближайшем матче сборной Португалии — подопечные Фернанду Сантуша завершат групповой этап Лиги наций УЕФА гостевым противостоянием с Хорватией, которое запланировано на вторник, 17 ноября. Начало в 21:45 по киевскому времени.