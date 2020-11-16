Англия

Текущее соглашение бельгийского полузащитника с клубом истекает в 2023-м году.

Бельгийский полузащитник английского Манчестер Сити Кевин де Брюйне самостоятельно ведет переговоры с клубом о возможном продлении действующего контрактного соглашения. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на слова самого футболиста в интервью бельгийскому телеканалу VTM Nieuws, которое состоялось во время международной паузы.

"Я счастлив в Манчестере, — заявил футболист, — Я нахожусь в хорошем клубе. С хорошим руководством. Мы постепенно ведем переговоры, но не особо в них продвинулись. В данный момент веду переговоры сам. Я бы хотел остаться в клубе, так что проблем не должно возникнуть. Если бы я не хотел оставаться, мне бы понадобился какой-то посредник. Но когда хочешь остаться, это не так уж и сложно".

Напомним, что ранее экс-агент Кевина де Брюйне Патрик де Костер был арестован по подозрению в отмывании денег и использовании поддельных документов. С тех пор игрок самостоятельно ведет переговоры.

Бельгиец переехал в Манчестер Сити в 2015 году за 55 миллионов фунтов стерлингов из немецкого Вольфсбурга, а свое первое продление контракта оформил в январе 2018 года. Как сообщает источник, футболист получил значительное повышение зарплаты после завоевания в прошлом сезоне титула игрока года в Англии.

В мае 2020-го де Брюйне намекнул, что его будущая карьера может начать развиваться в другом месте, однако в то время "горожане" только ожидали вердикта по их апелляции на запрет участия в Лиге чемпионов УЕФА, который в конечном итоге был отменен спортивным арбитражным судом.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2023-го года.

29-летний полузащитник провел уже 232 поединка за Манчестер Сити, в которых оформил 58 забитых мячей и 96 голевых передач. В данный момент сезона де Брюйне находится в расположении своей национальной команды, которой помог днем ранее обыграть сборную Англии (2:0), что позволило "красным дьяволам" вплотную приблизиться к выходу в плей-офф Лиги наций УЕФА.

Следующий возможны матч с участием Кевина — домашняя игра против Дании, которая запланирована на среду, 18 ноября. Начало в 21:45 по киевскому времени.