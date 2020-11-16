Англия

Главный тренер "ирисок" желает воссоединится с молодым испанским полузащитником в АПЛ.

Испанский центральный полузащитник неаполитанского Наполи попал в сферу интересов английского Эвертона, о чем сообщает ресурс Goal.com со ссылкой на испанский портал Todofichajes.

По данным источника, итальянский наставник "ирисок" Карло Анчелотти выступает в качестве главной движущей силы возможного трансфера 24-летнего футболиста на Британские острова. Руис работал под руководством Анчелотти во времена каденции последнего на посту главного тренера "южан".

Эвертону предстоит провести серьезную борьбу за игрока с такими клубами как Барселона, мадридский Реали и Атлетико Мардрид. Не стоит также списывать со счетом нынешний клуб Фабиана — Наполи, который всерьез намерен продлить контакт со своим футболистом.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость испанского полузащитника в 50 млн евро.

Фабиан Руис перешел в Наполи из севильского Бетиса летом 2018-го года, и с тех пор сумел провести 95 поединков, в которых отметился 21 результативным действием (11 голов + 10 голевых передач). В их числе — 9 игр нового сезона (1 ассист).