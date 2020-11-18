Англия

Футбольная ассоциация Англии надеется на одобрение данного решения правительством.

Правительство Великобритании изучает возможность для болельщиков вернуться на спортивные объекты в некоторых регионах Англии уже в декабре. Об этом, со ссылкой на информацию от своих источников, сообщает BBC.

Согласно полученной изданием информации, премьер-министр Борис Джонсон в понедельник (16 ноября) в частном порядке сообщил депутатам, что скорейшее снятие запрета на посещение массовых мероприятий является для него "личным приоритетом".

Соответствующее распоряжение Джонсон уже отправил в Департамент цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта, который теперь будет работать над тем, чтобы болельщики могли посещать стадионы в тех регионах страны, где уровень инфицирования считается достаточно низким. Соответствующее решение может быть принято уже до Рождества, сообщает источник.

Ранее, правительство Великобритании предупреждало футбольные клубы быть готовыми к открытию трибун не раньше апреля 2021 года.

Во вторник руководство страны заявило, что провело "конструктивные" переговоры с представителями команд по поводу возвращения болельщиков, а также по таким вопросам, как реформы управления и улучшение финансовой устойчивости.

Министр по культуре Оливер Дауден, который провел 90-минутное собрание на тему "Виртуальное будущее футбола", заявил: "Я хочу работать вместе с футболом, чтобы добиться прогресса в важных вопросах, касающихся долгосрочного будущего игры".

Источником сообщается, что официальные лица все чаще стремятся разработать план, который позволил бы поэтапно возвращать фанатов в районы страны с наивысшим уровнем безопасности, если глобальный локдаун будет снят, как ожидается, в начале декабря.

Доступ фанатов на спортивные объекты был закрыт с марта, несмотря на то, что представители спорта настаивали на том, что пилотные соревнования с социально-дистанцированной толпой прошли безопасно.

Масла в огонь подлили и недавние решения о допуске публики на отдельные объекты культурного фонда страны, такие как Royal Albert Hall, которым в следующем месяце будет разрешено принимать аудиторию численностью до 5000 человек, что привело к обвинениям спортивной индустрии в непоследовательности и фаворитизме. Однако во время последних парламентских дебатов по данному вопросу правительство отказалось сообщить, когда оно ожидает, что зрителям будет разрешено вернуться на спортивные объекты в Англии.

Решение вопроса продолжает находиться в подвешенном состоянии. В частности, министр спорта Найджел Хаддлстон на прошлой неделе заявил, что открытие спортивных сооружений для посещения болельщиками "приведет ко значительному росту заболеваемости, выше того уровня, что Британия имеет сейчас".