Англия

Испанский менеджер продолжит работу в нынешнем клубе.

Официальный сайт "горожан" сообщил, что Пеп Гвардиола продлил контракт с клубом еще на два года. Таким образом, его соглашение теперь действует до лета 2023 года.

Гвардиола возглавил Сити в 2016 году и выиграл с клубом 8 трофеев. Из 245 матчей под его руководством "горожане" выиграли 181, процент побед составляет 73,87.

Ман Сити объявил об этом важном событии с лозунгом: "Путешествие продолжается".

Нынешний сезон Ман Сити начал неуверенно. Перед стартом девятого тура команда Гвардиолы располагается на десятом месте в турнирной таблице АПЛ, имея при этом игру в запасе.