Защитник Реала может оказаться в АПЛ.
Рафаэль Варан, Getty Images
19 ноября 2020, 20:29
Манчестер Юнайтед готов начать переговоры с Реалом по поводу Рафаэля Варана — сообщает Marca.
Центральный защитник неоднократно назывался среди тех, кто может покинуть Реал в ближайшее время. А поскольку его контракт заканчивается летом 2022 года, то если Флорентино Перес намерен заработать на нем хорошие деньги и твердо решил расстаться, то должен рассмотреть полученные предложения.
Именно этой ситуацией может воспользоваться Манчестер Юнайтед, который давно следит за 27-летним французом.
Защитник национальной сборной Франции (71 матч, 5 голов) за 10 сезонов в Реале сыграл 329 матчей во всех турнирах и забил 15 мячей. Начинал профессиональную карьеру Рафаэль в Лансе (24, 2).