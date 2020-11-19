Англия

Защитник Реала может оказаться в АПЛ.

Манчестер Юнайтед готов начать переговоры с Реалом по поводу Рафаэля Варана — сообщает Marca.

Центральный защитник неоднократно назывался среди тех, кто может покинуть Реал в ближайшее время. А поскольку его контракт заканчивается летом 2022 года, то если Флорентино Перес намерен заработать на нем хорошие деньги и твердо решил расстаться, то должен рассмотреть полученные предложения.

Именно этой ситуацией может воспользоваться Манчестер Юнайтед, который давно следит за 27-летним французом.

Защитник национальной сборной Франции (71 матч, 5 голов) за 10 сезонов в Реале сыграл 329 матчей во всех турнирах и забил 15 мячей. Начинал профессиональную карьеру Рафаэль в Лансе (24, 2).