Англия

Жозе Моуриньо за счет двух точных ударов его подопечных переиграл Хосепа Гвардиолу (2:0).

Давно уже мы свыклись с положением команд Жозе Моуриньо и Хосепа Гвардиолы во время их очных баталий, но в контексте девятого тура английской Премьер-лиги испанский коллектив испанского наставника явно уступал подопечным португальца по числу набранных очков и, как результат, позиции в турнирной таблице. Манчестер Сити и Тоттенхэм разделяла внушительная для стартового отрезка сезона пропасть из пяти очков, которая в формате табеля о рангах выражалась в виде восьми строчек. По этой причине противостояние на стадионе Тоттенхэм Хотспур заиграло совершенно иными красками.

Помимо всего прочего, над командами довлело возвращение к клубному футболу после ноябрьских противостояний национальных сборных, а также необходимость в ближайшем будущем принимать участие в еврокубковых баталиях. При этом, не стоило сторонам забывать и о приближающемся безумном рождественском периоде, к которому необходимо будет подойти с максимумом из возможных набранных баллов, дабы избежать серьезных проблем под давлением большого числа поединков.

Сити, возможно, и хотел бы начать отчетный поединок в привычном для себя контроле мяча, вот только пропустил уже на пятой минуте. Быстрый розыгрыш штрафного в центре поля от Ндомбеле ознаменовался забросом на ход Сону, после удара которого мяч отправился прямиком между ног голкиперу Эдерсону. Если и были тактические расклады у Гвардиолы на эту игру, то их можно было смело списывать в утиль. Моуриньо нанес разительный удар исподтишка.

Команда из Манчестера много контролировала мяч после быстро пропущенного гола. Порой, даже угрожающе много. А еще, "горожанам" удалось в середине первого тайма отквитать досадный гол, вот только точный удар Ляпорта после скидки от Жезуса был аннулирован в результате игры рукой со стороны бразильца в подготовительной фазе. Беда в том, что это был чуть ли не единственный реальный шанс "лунных котов" зацепиться за очки в этот вечер.

Второй тайм, также, как и первый, прошел под контролем гостей, однако, если атаки с их стороны не разбивались о средний блок оппонентов, то точно сходили на нет в результате простоты идей непосредственно у чужих владений. Сити бил достаточно много, но большинство попыток отправлялось в ноги/корпус соперникам.

Так тут еще и на 65-й минуте гости получили второй мяч, после чего игру можно было заканчивать досрочно. Потеря мяча со стороны Мареза на чужой половине завершилась возглавляемой Кейном контратакой, в завершении которой Харри подключил в левом фланге чужой штрафной 35 секунд до этого вышедшего на замену Ло Чельсо, а Джованни повторно прошил пространство между ног у Эдерсона. Сити был добит в этом эпизоде, хотя признаки жизни перестал подавать еще в первом тайме.

В следующем туре Тоттенхэм будет ожидать не менее напряженное гостевое лондонское дерби против Челси, а Манчестер Сити в домашних условиях сразится с Бернли.— Манчестер Сити 2:0Сон, 5, Ло Чельсо, 65Льорис — Орье, Альдервейрельд (Родон, 81), Дайер, Регилон — Сиссоко, Хойбьерг — Бергвейн (Моура, 73), Ндомбеле (Ло Чельсо, 64), Сон — Кейн.Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — Де Брюйне, Родри, Силва (Фоден, 72) — Марез (Стерлинг, 71), Габриэль Жезус, Торрес.Предупреждения: Сиссоко, Кейн — Диаш, Торрес.