Англия

Бельгийский полузащитник Манчестер Сити поделился эмоциями после поражения от лондонского Тоттенхэма.

В рамках девятого тура английской Премьер-лиги лондонскому Тоттенхэму удалось в домашних условиях нанести поражение Манчестер Сити (2:0), что стало для наставника "шпор" Жозе Моуриньо второй подряд победой над коллективом Хосепа Гвардиолы.

Во время послематчевого интервью бельгийский полузащитник "горожан" Кевин де Брюйне выразил несогласие с определенными решениями главного арбитра Майка Дина, а также упрекнул себя и партнеров в недостаточной эффективности в атаке. Его слова приводит ресурс Goal.com, со ссылкой на Sky Sports.

Кевин заявил, что он "сбит с толку" нынешней трактовкой игры рукой, намекая на эпизод с отменой гола Эмерика Ляпорта, которому ассистировал в чужой штрафной принявший до этого мяч на бицепс Габриэль Жезус: "Честно говоря, я сейчас не понимаю правил. Я подумал, что если мяч попадает над концом рукава, то это уже не нарушение правил. Все видели, что так и произошло, но рефери увидел по-другому.".

"Если вы послушаете телеэфиры завтра или послезавтра, а они выйдут на всех доступных каналах, то рефери скажет, что это был правильным решением. Так что мои слова не имеют значения.

Я занимаюсь профессиональным футболом 12 лет, и за первые девять лет не было никаких изменений правил. Теперь есть много новшеств. Я не знаю почему так происходит. Футбол — прекрасная игра. Но люди, вносящие изменения в правила, должны быть ее участниками", — раздосадовано заявил де Бюйне.

"Я думаю, что мы играли хорошо, но мы провалились в линии атаки, — считает полузащитник, — Дать Тоттенхэму создать три или четыре момента для гола — это уже неплохо. Но если вы недостаточно находчивы перед чужими воротами, что происходит с нами в последнее время, этого недостаточно для зарабатывания очков".

Следующий матч Манчестер Сити запланирован на среду, 25 ноября, когда команда Хосепа Гвардиолы проведет гостевое противостояние с греческим Олимпиакосом в рамках Лиги чемпионов УЕФА.