Англия

Команда Мойеса добыла важные три очка.

В рамках девятого тура АПЛ Вест Хэм в гостевом матче минимально обыграл Шеффилд Юнайтед (0:1).

В первом тайме и гости и хозяева создавали голевые моменты у ворот друг друга, но голов не забивали. Во втором тайме на 56-й минуте Алле сумел воспользоваться своим шансом и вывел Вест Хэм вперед. Этот гол так и оказался единственным в матче.

Шеффилд — Вест Хэм 0:1

Гол: Алле, 56

Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл — Болдок, Лоу, Башем (Ландстрем, 76), Ампаду (Робинсон, 62) — Берге, Флек, Норвуд (Брюстер, 65), Иган — Макголдрик, Макберни.

Вест Хэм: Фабианьски — Масуаку, Крессуэлл, Бальбуэна, Цоуфал — Форнальс (Лансини, 76), Соучек, Боуэн, Райс, Огбонна — Аллер.