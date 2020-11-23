Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 9-го тура английской Премьер-лиги.

Яркий новичок текущего сезона АПЛ постепенно опускается все глубже в турнирной таблице, не сумев справиться с плотным графиком противостояний. Арсенал мог бы стать очередным клубом, которому удастся лишить очков Лидс, однако удаление Николя Пепе серьезно помешало реализации данных планов (0:0).

Предлагаем вашему вниманию обзор матча

Лидс — Арсенал 0:0Лидс: Меслие — Эйлинг (Родриго, 70), Кох, Купер, Алиоски — Филлипс — Клих, Даллас — Рафинья, Бэмфорд, Харрисон (Поведа, 80)Арсенал: Лено — Бельерин, Холдинг, Габриэль, Тирни — Себальос, Джака — Пепе, Уиллок (Сака, 57 (Мэйтленд-Найлз, 90+3)), Виллиан (Нельсон, 46) — ОбамеянгПредупреждения: Даллас, Купер, ФиллипсПепе, 51 (неспортивное поведение)