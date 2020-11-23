Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 9-го тура английской Премьер-лиги.

В центральном поединке английского футбольного уик-энда действующий чемпион АПЛ в эффектном стиле сумел в домашнем поединке разобраться с одним из своих преследователей, отправив в ворота соперников три безответных мяча (3:0).

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Ливерпуль — Лестер 3:0

Голы: Эванс, 21 (авт.), Жота, 41, Фирмино, 86



Ливерпуль: Алиссон — Милнер, Фабиньо, Матип, Робертсон — Джонс, Вейналдум, Кейта (Уильямс, 54) — Жота (Ориги, 88), Фирмино, Мане (Минамино, 89).



Лестер: Шмайхель — Фофана, Эванс, Фукс (Ундер, 62) — Джастин, Тилеманс, Менди, Олбрайтон — Мэддисон, Барнс (Прат, 62) — Варди.



Предупреждения: Джастин, Менди.