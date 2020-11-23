Англия

Фанаты вернутся на стадионы в ограниченном количестве.

Британские болельщики смогут вернуться на стадионы после того, как локдаун в стране подойдет к своему завершению второго декабря. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Возвращение болельщиков на трибуны будет поэтапным, при этом будет учитываться уровень эпидемиологической ситуации на Туманном Альбионе. На данном этапе одновременно посетить поединок смогут не более 4 тысяч зрителей, в лучшем случае.

"На первом и втором уровнях спортивные и деловые мероприятия можно будет возобновить как внутри, так и снаружи, с ограничениями вместимости и социальным дистанцированием".

"Позже на этой неделе мы объявим, какие области попадут в какой уровень. Я надеюсь, это произойдет в четверг. Решения будут приниматься на основе анализа случаев во всех возрастных группах, особенно среди лиц старше 60 лет", — приводит слова Бориса Джонсона BBC.

Отмечается, что в зонах первого уровня распространения коронавируса можно будет допускать на стадион 4 тысячи зрителей, второго уровня — 2 тысячи зрителей, а в зонах третьего уровня трибуны по-прежнему останутся закрытыми.

Напомним, что во время пандемии коронавируса Футбольная ассоциация Англии использовала на стадионах интершум, имитирующий поддержку болельщиков.