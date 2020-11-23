Молодой фулбек может продолжить карьеру на Сейнт Мэри Стэдиум.
Брэндон Уильямс, Getty Images
23 ноября 2020, 22:39
Крайний защитник Манчестер Юнайтед Брэндон Уильямс попал в сферу интересов Саутгемптона. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, 20-летний англичанин в летнее трансферное окно мог перебраться в стан "святых" на правах аренды, однако его переход был заблокировал главным тренером МЮ Оле-Гуннаром Солскьяером.
Несмотря на это, Саутгемптон по-прежнему заинтересован в услугах Уильямса и готов предоставить ему регулярную игровую практику, чего в текущем сезоне левый фулбек не получает в расположении "красных дьяволов".
Пока Брэндон Уильямс провел в нынешней кампании всего два матча в Кубке английской лиги, отдав один ассист, а также один поединок в рамках Премьер-лиги 2.