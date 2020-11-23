Англия

Команды не выявили сильнейшего в очном противостоянии.

Вулверхэмптон принимал на своем поле Саутгемптон в заключительном поединке девятого тура английской Премьер-лиги.

По итогам двух таймов, командам не удалось выявить сильнейшего, поэтому финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1.

За Саутгемптон забитым мячом на 58-й минуте отличился Тео Уолкотт, а на 75-й минуте Педру Нету сравнял счет и спас для Вулверхємптона ничейный результат.

Вулверхэмптон — Саутгемптон 1:1

Голы: Нету, 75 — Уолкотт, 58

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу — Аит-Нури, Килман, Дендонкер, Боли, Семеду — Моутиньо, Рубен Невеш (Нету, 70) — Поденсе (Витинья, 85), Хименес, Траоре.

Саутгемптон: Маккарти — Уокер-Питерс, Вестергор, Беднарек, Бертран — Армстронг (Диалло, 90), Уорд-Праус, Ромеу, Дженепо (Лонг, 79) — Уолкотт, Адамс.

Предупреждения: Рубен Невеш, Траоре.