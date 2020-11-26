Англия

Болгарин считает, что Серхио пора сменить лигу.

Бывший форвард Манчестер Юнайтед, Тоттенхэма и сборной Болгарии Димитар Бербатов посоветовал капитану мадридского Реала Серхио Рамосу перейти в МЮ.

"Было много предположений о будущем Серхио Рамоса. Он и клуб еще не пришли к соглашению о новом контракте. Рамосу 34 года, и они, вероятно, не сходятся из-за разных взглядов. Клуб предлагает годичный контракт, а Рамос требует двухлетний".

"Я уверен, что если бы Рамос захотел перейти в такой клуб, как Манчестер Юнайтед, то для него это было бы хорошо. Он в отличной форме, он по-прежнему защитник мирового уровня, и, на мой взгляд, хочет продолжать играть на высоком уровне. Тьяго Силва, которому 36 лет, доказал, что никогда не поздно перейти в АПЛ, и пока что у бразильца все складывается хорошо. Однако я вижу в Рамосе игрока Реала и думаю, что он с клубом найдут решение, и он останется. Я буду удивлен, если он уйдет, но если что-то не сработает, я уверен, что этот защитник будет интересен многим клубам", — цитирует Бербатова Betfair.

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