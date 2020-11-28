Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg анонсирует матч десятого тура АПЛ.

Европейские чемпионаты возвращаются на наши телеэкраны после еврокубков, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в рамках десятого тура Премьер-лиги Ливерпуль отправится в гости к Брайтону.

Суббота, 28 ноября, 14:30. Амекс, Брайтон. Главный арбитр — Стюарт Атвелл. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Положение Брайтона в нижней части турнирной таблицы чемпионата Англии можно смело назвать обманчивым. С первых матчей нынешнего сезона "чайки" не боялись навязывать свой атакующий стиль игры даже соперникам из "большой шестерки". Наиболее обсуждаемым выступлением Брайтона в нынешней кампании стал поединок третьего тура против Манчестер Юнайтед. Тогда подопечные Грэма Портера мало что позволяли более именитому оппоненту в атакующей фазе, при этом сами каким-то чудом и всевозможным невезением не могли развить свой успех и удержать хотя бы ничью.

Уже после финального свистка в ворота Брайтона назначили пенальти, но с внедрением системы VAR, наверное, стоит уже привыкать даже к таким эпизодам. Не сказать, что команда Грэма Портера не смогла как-то психологически справиться с этим, ведь из матча в матч "чайки" старались оставлять контроль игры за собой. Несмотря на это, проблемы с реализацией моментов никуда не пропали, а удерживать высокий темп все 90 минут оказалось задачей не из простых, за что Брайтон часто платил поздним пропущенным голом. Добыть вторую победу в текущем сезоне АПЛ коллективу Портера удалось в прошлом туре, но Астон Вилла не стала исключением и едва не отобрала очки у соперника в преддверии финального свистка.

Старт новой кампании стал настоящим испытанием и для действующего чемпиона Англии. Пропущенные семь мячей от Астон Виллы можно списать на случайность и разовую акцию, а вот серьезная травма ключевого центрального защитника Вирджила ван Дейка явно добавила главному тренеру Юргену Клоппу головной боли. Кем только немецкий специалист не пытался закрыть пробел, и, по правде говоря, ему это успешно удавалось, но ноябрьский перерыв на матчи сборных вылился для мерсисайдцев в травму еще одного центрбека — Джо Гомеса.

Несмотря на кадровые проблемы, которые сменяли друг друга из матча в матч, Ливерпулю пока удается сохранять статус одного из лидеров турнирной таблицы АПЛ. Пусть оборона "красных" далеко не является оплотом надежности, особенно если сравнивать с прошлым сезоном, упрекать в этом Юргена Клоппа невозможно. Даже последнее поражение от Аталанты в Лиге чемпионов выглядит как попытка сохранить как можно больше физических кондиций к Брайтону. Почему именно сейчас? Лидирующий в таблице Тоттенхэм ожидает непростой календарь, который начнется противостоянием с Челси. Было бы глупо со стороны "красных" не воспользоваться возможной осечкой прямого конкурента, который превосходит их лишь по дополнительным показателям.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Ливерпуль. На победу команды Юргена Клоппа предлагается коэффициент 1,64, тогда как потенциальный успех Брайтона оценивается показателем 5,40. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,20.

Не сыграют: Андоне, Мак Алишер, Лэмпти, Искьердо — Ван Дейк, Гомес, Кейта.

Под вопросом: Лаллана, Троссард, Преппер — Александер-Арнольд, Хендерсон, Окслейд-Чемберлейн, Тиаго, Шакири.

ПРОГНОЗ 1:2

Никита Евтушенко, Football.ua