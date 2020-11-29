Англия

Наставник действующего чемпиона Англии вновь подверг критике телевещателей в своем интервью.

В рамках десятого тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на выезде встречался с командой из нижней части турнирной таблицы — Брайтоном. Встреча, которая проходила в ранний временной слот субботы, завершилась для "красных" потерей очков (1:1), после чего их наставник, немецкий специалист Юрген Клопп, вновь обрушился с критикой в сторону телекомпаний, которые ответственны за составление календаря.

Пикантность интервью состоит в том, что главный тренер Ливерпуля давал его BT Sport, которая как раз и занималась распределением данного матча во временных слотах. Слова Клоппа приводит ресурс BBC.

"Я не знаю, как часто я должен указывать на то, что вы некорректно выбрали время 12:30 (время по Гринвичу — ред.). После матча вечером в среду, игра в субботу в 12:30 действительно опасна для игроков. Со старта нового сезона у нас уже три раза был этот слот. У кого еще был этот слот трижды? Ни у кого", — справедливо замечает наставник.

При этом, источник также верно подмечает, что до конца текущего года не выступающему в еврокубках Эвертону предстоит четыре раза сыграть в данный временной промежуток. Также, не обойдет стороной данная проблема играющий в Лиге чемпионов УЕФА Манчестер Юнайтед, три матча которого пройдут в раннем окне трансляции.

В текущем розыгрыше АПЛ, к слову, уже был прецедент, когда Тоттенхэм провел игру в воскресенье в 12:00, на фоне матча Лиги Европы в четверг вечером.

Для Ливерпуля схожий сценарий повторится и в следующем месяце, когда команда сыграет с Тоттенхэмом в среду, 16 декабря, а затем сразятся с Кристал Пэлас в раннем субботнем слоте. "Почему ты так подгадал для нас игру против Кристал Пэлас, если тебе не все равно?", — Клопп задает вопрос репортеру BT Sport Десмонду Келли, после чего, в ответ на вопрос о травме Милнера (подколенное сухожилие, заменен на 74-й минуте), добавил, — Поздравляю!".

Аналогичные претензии у Юргена были на текущей неделе и ко второму транслятору, Sky Sports, однако руководитель BT Sport в своем более раннем интервью, заявил, что "клубы Премьер-лиги согласились с расписанием".

"Эта проблема есть не только у моих игроков. Я обращаюсь к телеведущим только между матчами с вечера среды по субботу в 12:30. У семи других менеджеров (представителей страны на евроарене — ред.) такая же проблема", — утверждает Клопп.

Нашлось место в интервью наставника и для продвижения идеи о пяти заменах в АПЛ: "Спросите Криса Уайлдера, как мы можем избежать травм. У нас был разговор между менеджерами, кажется, неделю назад. Было голосование с результатом 15-5, если не 16-4, по поводу пяти запасных. Крис Уайлдер постоянно говорит, что я эгоист. Я думаю, что то, что он сказал, показывает, что он эгоистичен. Я был в аналогичном положении в Майнце, но только боролся за то, чтобы оставаться в Бундеслиге".

"Сегодня, если бы у нас было пять запасных, я бы снял Робертсона и выпустил бы Константиноса Цимикаса. Просто для того, чтобы уберечь "Роббо". Не для того, чтобы сделать нашу игру лучше, просто чтобы уберечь одного игрока. Речь даже не идет об изменении тактики и системы.

Следующий матч Ливерпуля в АПЛ пройдет через неделю в домашних для "красных" условиях. В соперниках — Вулверхэмптон.