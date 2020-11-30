Завершился поединок 10-го тура АПЛ.
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30 ноября 2020, 21:24
В поединке 10-го тура английской Премьер-лиги Лестер проиграл на своем поле аутсайдеру чемпионата — Фулхэму.
Тем не менее, "лисы" остаются в топ-4, а "дачники" сумели выбраться из зоны вылета.
Лестер — Фулхэм 1:2
Голы: Барнс, 86 — Лукман, 30, Кавалейру, 39 (с пенальти)
Лестер: Шмейхель — Фофана, Эванс, Фухс — Джастин, Тилеманс, Менди (Ихеаначо, 70), Томас (Ундер, 46), Прат (Барнс, 46), Мэддисон — Варди
Фулхэм: Ареоля — Робинсон, Адарабийо, Андерсен, Аина — Лукман, Замбо, Лофтус-Чик (Лемина, 77), Рид, Рид — Кавалейру (Митрович, 87)
Предупреждения: Рид, Митрович