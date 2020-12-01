Англия

Football.ua подводит итоги очередного тура английской Премьер-лиги.

Уже традиционно каждый тур чемпионата Англии насыщен интересными событиями и сенсациями. Минувший не стал исключением из правил.

Так, у Юргена Клоппа появились вопросы к трансляторам матча с Брайтоном, неудержимый Эдинсон Кавани спас Манчестер Юнайтед от потери очков, болельщики Арсенала засомневались в Микеле Артете после поражения от Вулверхэмптона, а Вест Хэм поднялся в зону еврокубков благодаря невезению Олли Уоткинса.

АНГЛИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 10-Й ТУР

"Мы за VAR, но не такой". Ливерпуль имеет право на недовольство после матча с Брайтоном

Как и ожидалось, Брайтон не стал легкой прогулкой для Ливерпуля. Все-таки симпатичную атакующую игру демонстрируют подопечные Грэма Поттера, при чем с соперниками абсолютно любого уровня, однако слабая реализация не позволяет "чайкам" прыгнуть выше своей головы и становится одной из главных причин систематических потерь очков. В матче против Ливерпуля все происходило в пользу сенсационной победы Брайтона, но воспользоваться подвернувшимся случаем аутсайдеру не удалось. Конечный результат — ничья, ставшая еще и объектом всевозможных дискуссий.

Говорить о проблемах, с которыми сталкивается тренерский штаб Ливерпуля по ходу текущего сезона, можно бесконечно. Ключевой из таковых проблем стали постоянные травмы игроков оборонительной линии, причиной которых был либо напряженный график поединков, либо Джордан Пикфорд. Вдобавок к этому, коллектив Юргена Клоппа во второй раз за сезон стал жертвой далеко неидеальной работы системы VAR, которая из тура в тур заставляет вспоминать о себе в негативном ключе. Если по поводу двух назначенных пенальти в ворота Ливерпуля, один из которых Брайтону реализовать не удалось, и второму отмененному голу вопросов быть не может, то вот незасчитанный гол Мохамеда Салаха из-за миллиметрового офсайда — яркая демонстрация того, что конкретно нужно менять в системе VAR.

К сожалению, футбол превращается в геометрию, которая не всегда несет в этот вид спорта необходимое правосудие. Хоть убейте, но какое преимущество над соперником получил египтянин в том моменте от своего пребывания в "положении вне игры", лично мне понять затруднительно. Также Юрген Клопп высказал свое недовольство действиями официального транслятора, который поставил проведение именно матча его команды на ранее время. Что же, наверное, наставник Ливерпуля имеет на это право, учитывая пополнившийся лазарет еще и Джеймсом Милнером. Календарь Вест Бромвича и Шеффилд Юнайтед, поединок которых закрывал тот игровой день, уж явно сложнее, чем у участника Лиги чемпионов.

Стандарты Саутгемптона — нечто, но момент славы оказался в руках Кавани

Саутгемптон во главе с Ральфом Хазенхюттлем продолжает брать на себя статус новой "команды-сенсации" и заставлять любителей английского футболиста более пристально следить за своими выступлениями и прогрессом. "Святые", при всем уважении, не обладают сбалансированным набором футболистов во всех линиях, но именно высокая квалифицированность Хазенхюттля дает возможность Саутгемптону становиться проблемой даже для команд из "большой шестерки".

Манчестер Юнайтед, который склонен в последние годы к нестабильности, был буквально в шаге от потери очков с Саутгемптоном. По всей видимости, Оле-Гуннар Солскьяер забыл или проигнорировал поединок "святых" против Астон Виллы, когда в ворота Эмильяно Мартинеса все четыре гола залетели после мастерски исполненных стандартных положений. Манчестер Юнайтед в этом плане повезло и в их воротах оказалось всего два таких мяча, но попытка парировать один из тех ударов завершилась травмой для голкипера Давида Де Хеа и заменой его в перерыве на Дина Хендерсона.

И знаете, во втором тайме игра "красных дьяволов" преобразилась в лучшую сторону. Хоть тот же Рашфорд не реализовал выход один на один, а несколько позже вышедший на замену Кавани пробил выше ворот после разворота в чужой штрафной, в конечном итоге постоянное давление, оказываемое на оборону "святых", дало свои плоды. Антони Мартиаль, впрочем как и запоровший несколько моментов Мейсон Гринвуд, явно забеспокоились за свое место в стартовом составе, ведь кто-то "позвонил в камбечную", и Кавани наконец-то показал то, чего он него ждали уже давно. Уругваец сперва отдал ассист, а затем дважды расстрелял ворота Саутгемптона ударами головой. Высокий класс, большой опыт и элемент неожиданности оказались не по силам даже гению Хазенхюттля. Да и схема без флангов стала более эффективной для МЮ, чем привычная 4-2-3-1.

Вулверхэмптон воспользовался несменной беззубостью атак Арсенала

Кому сейчас точно не позавидуешь, так это главному тренеру Арсенала Микелю Артете, ставшему объектом критики со стороны болельщиков "канониров" после очередного провального матча. На этот раз лондонский клуб потерпел поражение от Вулверхэмптона, который еще в начале поединка лишился своего ключевого нападающего Рауля Хименеса, получившего серьезную травму после страшного столкновения головами с Давидом Луисом.

Стало ли это проблемой для команды Нуну Эшпириту Санту? Как будет в следующих поединках — покажет время, но против Арсенала — нет. Одного Адама Траоре было достаточно "волкам", чтобы нанести лондонскому клубу третье поражение подряд на Эмирейтс в АПЛ. Отсутствие креативного полузащитника — не единственная проблема Арсенала. Складывается такое ощущение, что из всех футболистов основного состава "пушкарей" действительно хотят играть лишь единицы. Только благодаря Габриэлю подопечные Микеля Артеты не пропустили больше, тем временем в атаке Пьер-Эмерик Обамеянг продолжает пассивно передвигаться по полю, даже не пытаясь забить, что явно демонстрирует момент с ошибкой Руи Патрисиу в конце второго тайма.

О чем можно говорить, если у всей команды Арсенала две успешные обводки за весь матч, тогда как у одного Адама Траоре их пять? Неужели руководство ошиблось с Артетой? Возможно, мое мнение будет непопулярным, но смена тренерского штаба станет ошибкой и не принесет Арсеналу желаемого результата. Эта команда нуждается в глобальной перестройке в течение следующих трансферных окон, а приглашение нового наставника станет лишь мимолетным и краткосрочным импульсом, но на дистанции старые проблемы дадут о себе знать.

Астон Вилла кусает локти, а Вест Хэм — в зоне еврокубков

Заключительный тур ознаменовался противостоянием Вест Хэма и Астон Виллы, в ходе которого мы вновь стали свидетелями того, как креативный и атакующий коллектив оказывается бессилен перед постоянно обороняющимся соперником. Последние результаты подопечных Дина Смита могут ввести вас в заблуждение, ведь "львы" явно заслуживали если не победить Брайтон и Вест Хэм, то хотя бы расписать ничью в каждом из этих матчей.

Астон Вилла — яркий пример невезения, с которым может столкнуться команда во время поединка. Если Ливерпуль в этом туре хотя бы записал в свой актив один пункт, то вот "львы" потерпели поражение, при чем весьма обидное. Не сказать, что оборона Вест Хэма была непроходимой крепостью. Наоборот, в заключительном отрезке встречи коллектив Дэвида Мойеса проседал в данном аспекте под серьезным давлением Джека Грилиша и компании, за что едва не поплатился победой.

Благо для "молотобойцев", вся Вселенная в тот вечер был против нападающего Астон Виллы Олли Уоткинса. Сперва на 74-й минуте он не реализовал пенальти, пробив в перекладину, а затем в компенсированное время сумел забить, но нарисованные офсайдные линии совсем немного его подвели. Еще более интересно, что благодаря этой победе Вест Хэм оказался в зоне еврокубков, а Дэвид Мойес теперь ожидает награду "Лучший тренер ноября в АПЛ" за максимальное количество набранных очков в трех матчах только что минувшего месяца.

Одной строкой:

Кристал Пэлас нуждается в Уилфриде Заа. Уже второй поединок подряд "орлы" вынуждены выступать без своего лидера, которого также не обошел стороной коронавирус. Второй матч без Заа — второе поражение подряд. Если за тур до этого Бернли воспользовался случаем и добыл свою первую победу в текущем сезоне АПЛ, то сейчас обыграть Кристал Пэлас удалось Ньюкаслу.

Манчестер Сити разгромил Бернли. Язык не повернется сказать, что пропущенные пять мячей "бордовыми" — какой-то ожидаемый исход. Подопечные Хосепа Гвардиолы в нынешней кампании английского первенства не отличаются результативными матчами, тогда как игроки Бернли привыкли "парковать автобус". Тем не менее, Ферран Торрес забил дебютный гол в АПЛ, а Рияд Марез оформил хет-трик. Свой гол забил даже Бенджамен Менди. К слову, тоже дебютный, но за Манчестер Сити в целом.

Эвертон минимально уступил Лидсу. Как говорится, недолго музыка играла... Спустя десять туров уже и не скажешь, что команда Карло Анчелотти являлась единоличным лидером турнирной таблицы. Вроде и Ришарлисон отбыл дисквалификацию, да и Хамес Родригес справился с травмами, но вот набрать форму "ирискам" не удается. А Лидс по главе с Марсело Бьелсой продолжает настойчиво говорить о намерениях надолго закрепиться в АПЛ, что не может не радовать.

Вест Бромвич оказался сильнее Шеффилд Юнайтед в битве аутсайдеров. Теперь подопечные Криса Уайлдера остались единственной командой, которая еще не знает побед в текущем сезоне чемпионата Англии. На данном этапе все говорит о том, что "клинки" все-таки отправятся в Чемпионшип, хотя давать какие-то прогнозы не рискну, учитывая, насколько удивительные события могут происходить в этой кампании.

Тоттенхэм и Челси разошлись безголевым миром. Нонсенс! Центральный матч тура остался без более подробного обзора и разбора! Да простят меня болельщики обеих команд, которых довольно много среди наших читателей, но нечто подобное мы уже неоднократно видели в прошлых турах. Жозе Моуриньо в своих лучших традициях сделал ставку на качественную оборону, тогда как Фрэнк Лампард не рискнул одержать победу. Тоттенхэм продолжает лидировать в турнирной таблице, но тяжелый календарь для северолондонского клуба еще впереди.

Фулхэм сенсационно одолел Лестер. Не думаю, что причиной такого результата является тотальный прогресс "дачников". Скорее всего, "лисы" начали терять очки из-за физической усталости, но, несмотря на это, они продолжают находиться в зоне Лиги чемпионов. Что касается Фулхэма, выглядит он более перспективно на фоне других аутсайдеров, хотя, есть такое ощущение, от Вест Бромвича нам еще стоит ожидать приятных сюрпризов.

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Никита Евтушенко, Football.ua