Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка десятого тура английской Премьер-лиги.

Лондонский Вест Хэм сумел воспользоваться осечками вышестоящих в турнирной таблице команд, и за счет победы в очном противостоянии с опережающей его Астон Виллой сумел зайти в промежуточную зону еврокубков. "Молотобойцы" обменялись забитыми голами с соперниками в первом тайме, после чего быстрый мяч Джаррода Боуэна после перерыва позволил им достичь успеха. Украинец Андрей Ярмоленко пропускал поединок из-за коронавируса COVID-19.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Вест Хэм — Астон Вилла 2:1

Голы: Огбонна, 2, Боуэн, 46 — Грилиш, 25

На 74-й минуте Олли Уоткинс не забил пенальти (перекладина).

Лестер: Фабиански — Бальбуэна, Огбонна, Крессвелл — Цоуфал, Райс, Соучек, Масуаку (Бенрахма, 46) — Боуэн (Нобл, 79), Форнальс — Антонио (Алле, 46).

Фулхэм: Мартинес — Кэш (Эль-Мохаммади, 88), Конса, Мингз, Таргетт — Макгинн, Дуглас Луис, Хурихэйн (Траоре, 74) — Трезеге (Эль-Гази, 74), Уоткинс, Грилиш.

Предупреждение: Форнальс — Кэш.