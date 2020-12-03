Англия

Наставник "канониров" планирует устроить глобальную перестройку в стане "канониров".

Главной задачей Арсенала в зимнее трансферное окно является подписание нового атакующего полузащитника, способного привнести в команду креатив и вариативность атак.

Среди возможных кандидатов на усиление данной позиции в стане "канониров" называются Доминик Собослаи из Зальцбурга и Хуссем Ауар из Лиона, но главный тренер лондонского клуба Микель Артета не планирует ограничиваться подписанием одного плеймейкера.

Как сообщает ESPN, в предстоящее трансферное окно испанский специалист хотел бы оформить трансфер еще одного центрального защитника.

Минувшим летом Арсенал уже выкупил контракт Габриэля у Лилля, но Артета считает, что этого недостаточно для того, чтобы Арсенал вернулся в борьбу за высшие места в английской Премьер-лиге.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!