Англия

Специалисту понравилась игра команды.

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артера прокомментировал победу над венским Рапидом в групповом этапе Лиги Европы (4:1).

"Играем агрессивно, но в АПЛ соперники заставляют тебя расплачиваться за ошибки, играют агрессивнее. Мы играем в атаке лучше в Лиге Европы, чем в АПЛ.

Доволен действиями своих футболистов. Те, кто был травмирован, упорно работали, чтобы вернуться на поле. Здорово, что Ляказетт забил Рапиду, молодые тоже себя проявили", — цитирует Артету ВВС.

Отметим, что после пяти матчей Арсенал — лидер группы В в Лиге Европы. Команда Микеля Артеты взяла 15 очков. Второй в таблице Мольде — 9 очков.

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