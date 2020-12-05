Англия

Football.ua представляет анонс матча одиннадцатого тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 11-го тура Премьер-лиги Челси примет на своем поле Лидс Юнайтед.

Суббота, 5 октября, 22:00. Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр — Кевин Френд. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Челси продолжает набирать ход как на внутренней арене, так и еврокубках. Уже и не скажешь, что в начале текущего сезона подопечные Фрэнка Лампарда испытывали какие-то проблемы со сыгранностью, в обороне или во вратарской линии. Зиех, Вернер и Чилвелл стали регулярно радовать своих болельщиков результативными действиями, однако отдельного внимания заслуживает и ротация "пенсионеров".

Глубина скамейки Челси действительно впечатляет, а подобной головной боли при выборе стартового состава, с которой столкнулся Лампард, уж точно позавидовали бы многие наставники. Тот же Вернер вынужден зачастую закрывать позицию вингера из-за конкуренции с Абрахамом и Жиру. Последний и вовсе сейчас доказывает, что его слишком рано начали списывать со счетов на Стэмфорд Бридж. Пять голов в трех матчах Лиги чемпионов демонстрируют желание опытного форварда все-таки попасть в состав сборной Франции на предстоящий чемпионат Европы.

Что касается Лидс Юнайтед, то разгромные поражения от Кристал Пэлас и Лестера сейчас выглядят лишь мимолетным спадом. Команда Марсело Бьелсы продолжает подтверждать статус коллектива, который твердо настроен не только сохранить прописку в высшем дивизионе Англии, но и замахнуться на нечто большее и прыгнуть выше головы уже в нынешней кампании.

После двух вышеупомянутых поражений, Лидс сыграл в нулевую ничью с кризисным Арсеналом, хотя за счет красной карточки Николя Пепе мог реализовывать свои моменты во втором тайме и добыть победу. Тем не менее, вряд ли подопечные Марсело Бьелсы были разочарованны таким результатом с "канонирами", ведь в следующем туре им удалось минимально обыграть Эвертон, который так же, как и Арсенал, пребывает в плохой форме. Единственное, за что тренерскому штабу Лидса нужно действительно беспокоиться, так это за ненадежную игру команды в обороне. Тот же Бакайо Сака мог принесли Арсеналу победу в меньшинстве, если бы реализовал свою убойную возможность и не простил Лидсу его провал в обороне.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Челси. На победу команды Фрэнка Лампарда предлагается коэффициент 1,55, тогда как потенциальный успех Лидс Юнайтед оценивается показателем 6,10. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,50.

Не сыграют: ... — Берарди.

Под вопросом: ... — Форшоу, Льоренте, Эрнандес, Шаклтон, Харрисон.

прогноз 3:2

Никита Евтушенко, Football.ua