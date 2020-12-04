Англия

"Красные" рассматривают возможное варианты усиления позиции центрального защитника.

Травмы ключевых футболистов в центральной зоне обороны вынуждают Ливерпуль рассмотреть возможные варианты усиления позиции центрбека уже в зимнее трансферное окно, а не летом, как это планировалось ранее.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, "красные" заинтересованы сразу в двух футболистах Лейпцига — Ибраиме Конате, а также Дайоте Упамекано, который уже неоднократно фигурировал в шорт-листе мерсисайдского клуба.

21-летний Ибраима Конате в текущем сезоне провел в футболке "быков" девять матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и заработал две желтые карточки.

Ранее появлялась информация об интересе к Конате со стороны лондонского Арсенала, за которого Лейпциг потребовал 45 миллионов фунтов.

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