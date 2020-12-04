Немецкий специалист также не против поработать в стане "красных дьяволов".
Томас Тухель, Getty Images
04 декабря 2020, 19:59
Руководство Манчестер Юнайтед по-прежнему рассматривает вариант со сменой Оле-Гуннара Солскьяера на посту главного тренера первой команды.
Как сообщает журналист Кристиан Фальк, боссы "красных дьяволов" заинтересованы в услугах Томаса Тухеля, который ныне возглавляет Пари Сен-Жермен.
При этом уточняется, что сам 47-летний специалист был бы не против поработать на Олд Траффорд и стать новым главным тренером МЮ.
Под руководством Солскьяера манкунианцы занимают девятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав в девяти матчах 16 очков. Также Манчестер Юнайтед пока не гарантировал себе участие в раунде плей-офф Лиги чемпионов.
Нынешнее соглашение норвежского специалиста с "красными дьяволами" рассчитано до июня 2022 года. Контракт Тухеля с ПСЖ, в свою очередь, истекает в июне 2021 года.
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