Французский форвард отличился взятием ворот в матче против Лидс Юнайтед.
Оливье Жиру, Getty Images
05 декабря 2020, 23:02
Челси принимает на своем поле Лидс в рамках одиннадцатого тура английской Премьер-лиги. По итогам первого тайма, команды обменялись голами и ушли на перерыв при ничейном счете.
Стоит отметить, что автором забитого мяча в составе лондонского клуба стал нападающий Оливье Жиру, для которого этот матч стал первым в текущем сезоне чемпионата Англии, когда он был включен тренерским штабом в стартовый состав.
Ранее Фрэнк Лампард не особо доверял Жиру и выпускал его только на замену. До поединка против Лидса 34-летний француз появился на поле пять раз в рамках английского первенства нынешней кампании и сыграл всего 47 минут.
Напомним, ранее Оливье Жиру стал лучшим футболистом пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, когда оформил в ворота Севильи покер. Следить за событиями матча Челси — Лидс Юнайтед вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.