Англия

Французский форвард отличился взятием ворот в матче против Лидс Юнайтед.

Челси принимает на своем поле Лидс в рамках одиннадцатого тура английской Премьер-лиги. По итогам первого тайма, команды обменялись голами и ушли на перерыв при ничейном счете.

Стоит отметить, что автором забитого мяча в составе лондонского клуба стал нападающий Оливье Жиру, для которого этот матч стал первым в текущем сезоне чемпионата Англии, когда он был включен тренерским штабом в стартовый состав.

Ранее Фрэнк Лампард не особо доверял Жиру и выпускал его только на замену. До поединка против Лидса 34-летний француз появился на поле пять раз в рамках английского первенства нынешней кампании и сыграл всего 47 минут.

Напомним, ранее Оливье Жиру стал лучшим футболистом пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, когда оформил в ворота Севильи покер. Следить за событиями матча Челси — Лидс Юнайтед вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.