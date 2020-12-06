Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Ливерпуль и Вулверхэмптон.

Ливерпуль в рамках двенадцатого тура чепмионата Англии примет Вулверхэмптон. Юрген Клопп с первых минут выставил практически аналогичный матчу с Аяксом состав — отмечаем лишь появление Фирмино.

У "волков" же с первых минут сыграет Невеш, а по сравнению с прошлым матчем не будет Хименеса, который получил травму в игре с Арсеналом (2:1).

Ливерпуль: Келлехер — Н. Уильямс, Матип, Фабиньо, Робертсон — Джонс, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане.



Запасные: Адриан, Цимикас, Филлипс, Александер-Арнольд, Кейта, Минамино, Жота.

Вулверхэмптон: Патрисиу — Семеду, Боли, Коуди, Марсал — Моутиньо, Невеш, Дендонкер — Траоре, Поденсе, Нету.



Запасные: Радди, Хувер, Аит-Нури, Килман, Витинья, Саисс, Силва.

Матч Ливерпуль — Вулверхэмптон начнется в 21:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

