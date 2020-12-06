Стали известны стартовые составы команд для поединка 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Ливерпуль и Вулверхэмптон.
Роберто Фирмино, getty images
06 декабря 2020, 20:31
Ливерпуль в рамках двенадцатого тура чепмионата Англии примет Вулверхэмптон. Юрген Клопп с первых минут выставил практически аналогичный матчу с Аяксом состав — отмечаем лишь появление Фирмино.
У "волков" же с первых минут сыграет Невеш, а по сравнению с прошлым матчем не будет Хименеса, который получил травму в игре с Арсеналом (2:1).
Ливерпуль: Келлехер — Н. Уильямс, Матип, Фабиньо, Робертсон — Джонс, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане.
Запасные: Адриан, Цимикас, Филлипс, Александер-Арнольд, Кейта, Минамино, Жота.
Вулверхэмптон: Патрисиу — Семеду, Боли, Коуди, Марсал — Моутиньо, Невеш, Дендонкер — Траоре, Поденсе, Нету.
Запасные: Радди, Хувер, Аит-Нури, Килман, Витинья, Саисс, Силва.
Матч Ливерпуль — Вулверхэмптон начнется в 21:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.