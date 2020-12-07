Вашему вниманию видеообзор матча 11-го тура АПЛ.
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07 декабря 2020, 06:33
В поединке 11-го тура английской Премьер-лиги Кристал Пэлас на выезде сумел крупно обыграть Вест Бромвич.
После тура лондонцы занимают 11-е место в турнирной таблице, а "дрозды" — 19-е.
Вест Бромвич - Кристал Пэлас 1:5
Голы: Галлахер, 30 — Фурлонг (АГ), 8, Заха, 55, 68, Бентеке, 59, 82
Вест Бромвич: Джонстон — Ферлонг, Бартли, Иванович, Аджайи — Сойерс (О`Ши, 80), Филлипс, Галлахер, Диангана (Кровинович, 46), Матеус Перейра — Грант (Робинсон, 62).
Кристал Пэлас: Гуаита — ван Анхолт, Клайн, Кэйхилл, Шлупп (Айю, 74) — Миливоевич, Куяте, Эзе, Макартур (Ридевалд, 73), Заха (Батшуайи, 81) — Бентеке.
Предупреждения: Сойерс, Макартур, Галлахер, Миливоевич.
Удаление: Матеус Перейра.