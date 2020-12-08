Англия

Игрок Манчестер Юнайтед ищет возможность покинуть свой клуб.

Футболист Манчестер Юнайтед Джесси Лингард может стать игроком испанского Реала Сосьедад, сообщает Sky Sports.

По информации источника, агенты игрока контактируют с клубом из Сан-Себастьяна по поводу возможного сотрудничества. Также сообщается, что 27-летний полузащитник готов рассматривать возможность аренды во второй половине текущего сезона.

Контракт Лингарда с Манчестер Юнайтед рассчитан до конца нынешнего сезона, однако у клуба есть возможность продлить его еще на год.

В последнее время англичанин практически не получает игровой практики в команде Сульшера. В текущем сезоне игрок провел в составе "красных дьяволов" две игры и не отметился в них результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Лингард завершил сотрудничество с агентом Мино Райолой.