Англия

Тренер высказал мнение о ситуации своего коллеги.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард дал свою оценку работе нынешнего менеджера Манчестер Юнайтед Оле-Гуннара Солскьяера.

"У всех нас бывают хорошие и плохие времена, эта работа утомительна, и последнее, что я хотел бы сделать, — это составить мнение о позиции Оле — я думаю, это было бы неправильно

Когда вы играете за клуб, я думаю, что люди действительно смотрят на это с другой точки зрения. Я думаю, что в определенные трудные времена люди думают, что вы были игроком, и именно поэтому вы получили работу.

Это можно использовать против вас, и все, что вы делаете, — это пытаетесь противодействовать этому. Будь то я, Оле или кто-либо еще на этой должности — не только мы двое пошли по этому пути, но и другие менеджеры", — цитирует Лампарда Goal.

Ранее английский специалист заявил, что полузащитник команды Хаким Зийех получил травму.