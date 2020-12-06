Англия

Наставник лондонского Челси подвел итоги успешного противостояния его команды против Лидса.

В рамках одиннадцатого тура английской Премьер-лиги лондонский Челси принимал на своем поле Лидс. Данная игра была одной из первых в новом сезоне АПЛ, на которую были допущены зрители в количестве 2000 человек. "Синие" одержали уверенную победу (3:1), хотя им и пришлось отыгрываться после быстрого гола, после чего возглавили турнирную таблицу.

Наставник Челси Фрэнк Лампард подвел итоги этого противостояния своей команды, а его слова во время послематчевой пресс-конференции приводит официальный сайт клуба.

"Было здорово, что они вернулись. Их вклад был огромен с учетом того шума, который они производили", — высказался английский специалист по поводу возвращения поклонников на трибуны.

"Я буду наслаждаться этим вечером. Выпью маленький бокал вина, может быть, большой, однако не отрываться от действительности. Сыграть подобным образом против Лидса, который находится в отличной форме, с их типом команды, будучи столь доминирующими по создаваемым моментами — было для нас действительно отличным поводом для похвалы в адрес нашего выступления".

"Выступление Жиру на фоне матча в Севильи — великолепно, — поделился эмоциями от выступления французского нападающего Оливье Жиру Лампард, — Он является нашим флагманом в атаке, у него есть способность быть хладнокровным и решительным в нужный момент. Хотя, честно говоря, сегодня он мог забить еще два или три гола".

Главный тренер Челси также высоко оценил игру французского полузащитника Нголо Канте в этом матче: "Когда вы просите его сделать что-нибудь на футбольном поле, когда вы говорите ему, что ему предстоит очередной вызов, он просто тихо делает необходимое наиболее невероятным образом. Наша полузащита блестяще справилась с маневренным Лидсом".

Впрочем, в успешном поединке нашлось место и для не самых приятных моментов для "синих". Марокканский нападающий Хаким Зийех получил повреждение, и спустя полчаса в игре был вынужден покинуть пределе поля. "Это травма подколенного сухожилия, — сообщает Лампард, — степень тяжести которой мы узнаем в ближайшие пару дней. Явное разочарование для нашей команды в напряженный период. Однако я был доволен игрой вышедшего на замену Пулишича, так как он тоже только недавно восстановился после травмы".

В следующем туре лондонский Челси проведет гостевое противостояние против Эвертона.