Англия

Football.ua представляет анонс центрального матча 12-го тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в центральном матче 12-го тура Премьер-лиги любителей футбола ожидает противостояние двух принципиальных соперников — Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.

Суббота, 12 декабря, 19:30. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Крис Кавани​. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Успешные выступления в групповом этапе Лиги чемпионов, к которым можно отнести гостевую победу над ПСЖ и разгром Лейпцига на Олд Траффорд, были едва ли не единственными светлыми пятнами на фоне того, что мы видели от Манчестер Юнайтед в текущем сезоне. В конечном итоге, пробиться в плей-офф самого престижного клубного еврокубка "красным дьяволам" не удалось и еврокубковую весну проведут в Лиге Европы.

Последние волевые победы над Саутгемптоном и Вест Хэмом, видимо, настолько окрылили Оле-Гуннара Солскьяера, что он решил не придумывать ничего экстраординарного в решающем матче группового раунда Лиги чемпионов против Лейпцига и выставил схему из пяти защитников. Несмотря на невероятно высокий класс Бруну Фернандеша, благодаря которому МЮ и добыл подавляющее количество своих побед в нынешней кампании, определяющим в том матче стала тренерская образованность Юлиана Нагельсманна. Случись очередной камбэк манкунианцев, его невозможно было бы назвать закономерным и справедливым вариантом развития событий. Теперь же у руководства Манчестер Юнайтед появилась очередная причина задуматься, действительно ли Оле-Гуннар — нужный им человек на посту главного тренера?

Манчестер Сити, в отличие от своего принципиального соперника, без каких-либо проблем пробился в плей-офф Лиги чемпионов, хотя группу в составе с Порту, Марселем и Олимпиакосом крайне трудно назвать непроходим препятствием для клуба такого уровня. Кроме того, нельзя не вспомнить блеклый старт команды Хосепа Гвардиолы, который был связан с травмами одновременно двух имеющихся центрфорвардов, Серхио Агуэро и Габриэля Жезуса, и неспособностью Рахима Стерлинга их заменить. Однако, имея один матч в запасе как и МЮ, "горожане" располагаются на восьмой строчке и потихоньку подбираются к лидерам турнирной таблицы.

Правда, нынешнее положение той или иной команды в таблице АПЛ — лишь формальный показатель. Любое поражение может откинуть кого-угодно вплоть до зоны вылета, ведь плотность действительно очень велика. По правде говоря, если Манчестер Юнайтед демонстрирует свой класс вспышками, то их принципиальные соперники держатся на одной уровне. В последних пяти поединках Манчестер Сити не потерпел ни одного поражения. До неудачи с Тоттенхэмом существовала еще более впечатляющая и успешная серия "горожан" — девять матчей подряд.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Манчестер Сити. На победу команды Хосепа Гвардиолы предлагается коэффициент 1,73, тогда как потенциальный успех Манчестер Юнайтед оценивается показателем 4,60. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,20.

Не сыграют: ... — ...

Под вопросом: Мартиаль, Кавани — Гюндоган, Эрик Гарсия.

прогноз 0:1

Никита Евтушенко, Football.ua