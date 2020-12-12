Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
футболисты Астон Виллы, Getty Images
12 декабря 2020, 20:21
В поединке 12-го тура английской Премьер-лиги Вулверхємптон минимально уступил Астон Вилле.
Автором единственного гола в этом матче стал Эль-Гази, который реализовал пенальти в компенсированное ко второму тайме время.
Смотрите видео гола и обзор матча Вулверхэмптон — Астон Вилла:
Вулверхэмптон — Астон Вилла 0:1
Гол: ... — Эль-Гази, 90+4 (пен)
Вулверхэмптон: Патрисиу — Семеду, Марсал, Коуди, Саисс — Дендонкер (Рубен Невеш, 80), Моутиньо, Поденсе — Траоре, Фабиу Силва Нету.
Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Конса, Мингз, Таргетт — Дуглас Луис, Макгинн, Рэмзи (Накамба, 90+7) — Траоре (Эль-Гази, 75), Уоткинс, Грилиш.
Предупреждения: Траоре, Дендонкер, Моутиньо - Дуглас Луис, Кэш, Макгинн, Таргетт, Конса, Грилиш.
Удаление: Моутиньо, 90+5 — Дуглас Луис, 85.