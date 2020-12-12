Англия
12 декабря 2020, 21:24
Юнайтед и Сити завершили дерби Манчестера без голов
Коллективы Оле-Гуннара Солскьяера и Хосепа Гвардиолы нанесли лишь четыре удара в створ ворот (0:0).
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити, Getty Images
12 декабря 2020, 21:24
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 0:0
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Фред — Мактоминей, Погба — Фернандеш — Рашфорд, Гринвуд (Мартиаль, 74).
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу — Родри, Фернандиньо — Марез (Торрес, 66), Де Брюйне, Стерлинг — Жезус.
Предупреждения: Магуайр — Фернандиньо.