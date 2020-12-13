Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg анонсирует матч 12-го тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 12-го тура Премьер-лиги Фулхэм примет на своем поле Ливерпуль.

Воскресенье,13 декабря, 18:30. Крэйвен Коттедж, Лондон. Главный арбитр — Андре Марринер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Вернувшись в английскую Премьер-лигу по итогам прошлого сезона Чемпионшипа, Фулхэму пока не удается закрепиться в высшем дивизионе и далеко подняться от зоны вылета. После 11 туров "дачники" имеют в своем активе всего 7 очков и занимают 17 строчку в турнирной таблице.

Однако есть в активе Фулхэма и несколько успешных выступлений. В начале ноября лондонский клуб вышел победителем из противостояния с прямом конкурентом за сохранения прописки в АПЛ — Вест Бромвичем, а двумя турами ранее Фулхэм сотворил настоящую сенсацию, когда обыграл Лестер.

Для действующего чемпиона Англии старт нового сезона стал настоящим испытанием ввиду кадровых проблем в оборонительной линии. Серьезная травма ключевого центрального защитника Вирджила ван Дейка, которую он получил в мерсисайдском дерби с Эвертоном, явно добавила главному тренеру Юргену Клоппу головной боли. Последующая травма Джо Гомеса лишь усугубила ситуацию.

Правда, ряд травм и напряженный график из-за участия в Лиге чемпионов, в плей-офф которой мерсисайдцы попали без каких-либо проблем, не могли бесследно отразиться на результатах Ливерпуля. В позапрошлом туре "красные" сыграли вничью с Брайтоном, но до этого разгромили Лестер и разошлись миром с Манчестер Сити. Стоит также отметить, что в последнем туре команда Юргена Клоппа весьма неожиданно разгромила Вулверхэмптон со счетом 4:0, который отличается своей надежной игрой в обороне.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния является Ливерпуль. На победу команды Юргена Клоппа предлагается коэффициент 1,37, тогда как потенциальный успех Фулхэма оценивается показателем 8,20. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,40.

Не сыграют: Конголо, Тете — Гомес, Ван Дейк, Алиссон, Тиаго, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Милнер.