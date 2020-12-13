Англия

Испанец остался доволен результатом прошедшего дерби.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал результаты прошедшего дерби против Манчестер Юнайтед.

"Это хороший момент. Я хотел бы выиграть, но ладно, это Олд Траффорд, не стоит об этом забывать. Соперник атаковал очень опасно.

По большей части мы играли хорошо. Нам не хватало шансов забить, но мы были хороши. Я горжусь. Соперник способен легко победить нас. Приезжая сюда, на Олд Траффорд, сыграть вничью — это неплохо. Я знаю, что ожидания от Манчестер Сити настолько высоки, и мы принимаем это", — цитирует Гвардиолу Goal.

Также вашему вниманию предлагается обзор матча между манчестерскими грандами.