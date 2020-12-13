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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити, getty images
13 декабря 2020, 01:54
Манчестер Юнайтед в поединке двенадцатого тура чемпионата Англии принимал Манчестер Сити и сыграл вничью.
Команды так и не смогли открыть счет в поединке за девяносто минут игрового времени.
Обзор матча:
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 0:0
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Фред — Мактоминей, Погба — Фернандеш — Рашфорд, Гринвуд (Мартиаль, 74).
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу — Родри, Фернандиньо — Марез (Торрес, 66), Де Брюйне, Стерлинг — Жезус.
Предупреждения: Магуайр — Фернандиньо.