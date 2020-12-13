Манчестер Юнайтед в поединке двенадцатого тура чемпионата Англии принимал Манчестер Сити и сыграл вничью.

Команды так и не смогли открыть счет в поединке за девяносто минут игрового времени.

Обзор матча:

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 0:0

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Фред — Мактоминей, Погба — Фернандеш — Рашфорд, Гринвуд (Мартиаль, 74).

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу — Родри, Фернандиньо — Марез (Торрес, 66), Де Брюйне, Стерлинг — Жезус.

Предупреждения: Магуайр — Фернандиньо.