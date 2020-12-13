Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют лондонский Фулхэм и Ливерпуль.

Действующий чемпион английской Премьер-лиги начнет свой поединок двенадцатого тура национального первенства в гостях у Фулхэма сразу после окончания игры прямого конкурента в лице Тоттенхэма против Кристал Пэлас.

После неудачной выездной игры против Манчестер Сити (0:2), Скотт Паркер провел лишь одну замену в стартовом составе своей команды — в центре поля с первых минут сыграет Марио Лемина.

От тренерского штаба Юргена Клоппа ротация была такой же сдержанной — Трент Александер-Арнольд вернулся в основной состав Ливерпуля на матч АПЛ.

Фулхэм: Ареола — Айна, Андерсен, Адарабиойо — Б. Рид, Замбо-Ангисса, Лемина, Робинсон — Лофтус-Чик — Лукман, Кавалейру.

Запасные: Родак, Рим, Брайан, Кебано, Кэрни, Х. Рид, Камара.



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон — Хендерсон, Вейналдум, Джонс — Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Келлехер, Филлипс, Н. Уильямс, Окслейд-Чемберлен, Кайн, Минамино, Ориги.



Матч Фулхэм — Ливерпуль начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.