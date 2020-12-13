"Канониры" потерпели четвертое поражение на Эмирейтс подряд.
Арсенал - Бернли, Getty Images
13 декабря 2020, 23:11
В поединке 12-го тура английской Премьер-лиги Арсенал принимал на своем поле Бернли, который является одним из главных претендентов на вылет.
Подопечные Микеля Артеты контролировали ход игры, пока Гранит Джака не заработал глупейшее удаление на 58-й минуте за стычку с одним из футболистов гостей.
После этого "канонирам" ничего не удавалось создать опасного у ворот соперника, а победителя противостояния определил автогол Пьера-Эмерика Обамеянга после подачи с углового.
Арсенал - Бернли 0:1
Гол: Обамеянг, 73 (АГ)
Арсенал: Лено, Бельерин (Мэйтленд-Найлз, 74), Тирни, Холдинг, Габриэль, Джака, Сака, Эль-Ненни, Виллиан (Нкетиа, 82), Обамеянг, Ляказетт (Себальос, 60).
Бернли: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Вествуд, Брэйди, Браунхилл, Макнил, Родригес (Барнс, 59), Вуд (Выдра, 70).
Предупреждения: Бельерин, Эль-Ненни — Брэйди.
Удаление: Джака, 58