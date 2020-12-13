Англия

"Канониры" потерпели четвертое поражение на Эмирейтс подряд.

В поединке 12-го тура английской Премьер-лиги Арсенал принимал на своем поле Бернли, который является одним из главных претендентов на вылет.

Подопечные Микеля Артеты контролировали ход игры, пока Гранит Джака не заработал глупейшее удаление на 58-й минуте за стычку с одним из футболистов гостей.

После этого "канонирам" ничего не удавалось создать опасного у ворот соперника, а победителя противостояния определил автогол Пьера-Эмерика Обамеянга после подачи с углового.

Арсенал - Бернли 0:1

Гол: Обамеянг, 73 (АГ)

Арсенал: Лено, Бельерин (Мэйтленд-Найлз, 74), Тирни, Холдинг, Габриэль, Джака, Сака, Эль-Ненни, Виллиан (Нкетиа, 82), Обамеянг, Ляказетт (Себальос, 60).

Бернли: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Вествуд, Брэйди, Браунхилл, Макнил, Родригес (Барнс, 59), Вуд (Выдра, 70).

Предупреждения: Бельерин, Эль-Ненни — Брэйди.

Удаление: Джака, 58