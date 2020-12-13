Подопечные Роджерса выдали прекрасный матч.
Лестер - Брайтон, Getty Images
13 декабря 2020, 23:10
В рамках 12-го тура английской Премьер-лиги Лестер дома разгромил Брайтон (3:0).
Команда Брендана Роджерса отправила в ворота Мэтью Райана три гола уже в первом тайме. На 27-й минуте забил Джеймс Мэддисон, на 41-й отметился Джейми Варди, а на 44-й Мэддисон оформил дубль.
Во втором тайме активнее заиграли гости, но уже было поздно.
Лестер на данный момент занимает третье место в таблице АПЛ. Брайтон расположился на 16-м.
Лестер - Брайтон 3:0
Голы: Мэддисон, 27, 44, Варди, 41
Лестер: Шмейхель — Фукс, Эванс, Фофана, Джастин, Олбрайтон — Ндиди (Менди, 80), Мэддисон (Прат, 75), Тилеманс, Перес (Барнс, 62) — Варди.
Брайтон: Райан — Уайт, Данк, Берн, Велтман — Гросс, Биссума (Мак Аллистер, 72), Марч, Джаханбахш (Альсате, 55), Уэлбек (Коннолли, 62) — Мопе.
Предупреждения: Фукс, Берн, Эванс.