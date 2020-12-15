Англия

Специалист дал оценку предстоящему сопернику.

Главный тренер английского Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Солскьяер прокомментировал результат жеребьевки Лиги Европы, в результате которой его команда сыграет против испанского Реал Сосьедада.

"Это похоже на жеребьевку Лиги чемпионов. Такие матчи определенно держат всех в напряжении. Это команда, которая на данный момент возглавляет таблицу Ла Лиги, опережая Атлетико Мадрид, Барселону и Реал Мадрид. Я смотрел их игру пару раз, это замечательная команда, и эта игра будет для нас испытанием".

Также специалист заявил, что Аданан Янузай, который ранее играл за МЮ, является лидером Сосьедада.

"Они трудолюбивы, играют с высокой интенсивностью. У них есть некоторые высококлассные игроки, и, конечно же, у них есть Аднан Янузай. Этого парня все знают. Всегда трудно понять, куда ты собираешься пойти после Манчестер Юнайтед. Нужно ему подпортить возвращение на Олд Траффорд. Мы хотим выиграть Лигу Европу и настроены на это", — сказал Солскьяер в интервью официальному сайту клуба.

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